Захватчикам пришлось бежать: воины ВСУ показали покинутую вражескую позицию под Бахмутом. Фото

После контрнаступательных действий в районе Бахмута Донецкой области воины Вооруженных сил Украины обнародовали фотографии из позиции, которую обустроили российские оккупационные войска. Кадры показывают не только быт захватчиков и трофеи, полученные ВСУ. Они доказывают, что вражеской живой силе пришлось бежать в спешке.

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Снимки были сделаны 3-й отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ (сформирована на базе подразделения "Азов"). Кадрами поделились в Telegram коллеги воинов из 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.

Судя по информации из сети, украинским защитникам удалось отбить ряд позиций оккупантов на самом горячем участке фронта, на который РФ ставила большие надежды и бросала огромные силы.

На одной из таких позиций наши Герои из 3-й ОШБр увидели не только горы мусора, который оставили захватчики, но и приятный бонус – противотанковые мины, ящики с БК и переносные зенитно-ракетные комплексы.

В 25-й ОВДБр ДШВ пошутили, что это "лут" 3-й отдельной штурмовой бригады. Термин лут в значении "трофеи" и "добыча" широко распространен среди любителей компьютерных игр и означает полезные вещи, добытые в ходе миссии.

Если российским войскам пришлось оставить БК и некоторое оружие на позиции, это говорит о том, что они изрядно спешили.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны сообщил, что Силы обороны Украины прорвали некоторые российские рубежи в ходе локальных контратак возле Бахмута. Это вызвало ответные действия со стороны главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министерства обороны РФ, отражающие усиливающуюся панику россиян в ожидании контрнаступления ВСУ.

– Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский ранее также подтверждал, что захватчики отступили до 2 км в свой тыл, но не указал, на каких именно участках фронта вокруг Бахмута это произошло.

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