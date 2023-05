ВСУ прорвали оборону окупантов во время контратак возле Бахмута: в ISW рассказали о ходе боев. Карта

Силы обороны Украины прорвали некоторые российские рубежи в ходе локальных контратак возле Бахмута на Донетчине. Это вызвало ответные действия со стороны главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министерства обороны РФ, отражающие усиливающуюся панику россиян в ожидании контрнаступления ВСУ.

О ходе последних боевых действий рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг города-крепости свидетельствует о том, что командование оккупантами в значительной степени отказалось от цели окружить там большое количество украинских сил.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оккупанты отступили до 2 км в свой тыл, но не указал, на каких именно участках фронта вокруг Бахмута.

Вместе с тем это подтверждение вызвало немедленную реакцию основателя российской ЧВК "Вагнер". Пригожин заявил, что украинская армия начала контрнаступление и отбила 3 км территории в Бахмуте, а также в окрестностях города.

Более того, даже минобороны РФ нехарактерно быстро признало контратаки ВСУ, говоря, якобы их войск отбили восемь наземных украинских атак и три операции боевой разведки на Донецком направлении. При этом ведомство пыталось опровергнуть сообщения о прорыве ВСУ российских оборонительных рубежей.

"Ответы Пригожина и минобороны отражают усиление паники в российском информационном пространстве по поводу слухов о запланированных украинских контрнаступлениях. Они указывают на растущую озабоченность "Вагнера" и руководства МО РФ, а также отражают указания Кремля не преуменьшать успехи Украины", – считают в ISW.

По мнению аналитиков, развертывание низкокачественных сил ВС РФ на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что российское минобороны в значительной степени отказалось от цели окружить там большое количество сил ВСУ. Вероятно, ведомство начало более широкую деприоритезацию усилий по Бахмуту к январю 2023 года, когда прервало усилия "вагнеровцев" по вербовке зэков. В результате это побудило Пригожина активизировать усилия на линии Соледар – Бахмут в январе, и публично пожаловаться на отсутствие поддержки МО для его целей, начиная с февраля 2023-го.

В марте и апреле российское минобороны ненадолго выделило немного больше ресурсов на линию фронта в Бахмуте, направив туда танки Т-90, воздушно-десантные войска и мобилизованные резервы на помощь ЧВК.

Пригожин 24 апреля заявил, что МО РФ задействовало только нерегулярные и деградировавшие части для удержания флангов Бахмута. И неспособность этих частей выполнить даже такую ограниченную задачу указывает на то, что фланги оккупантов в Бахмуте и других аналогичных районах фронта, вероятно, уязвимы к украинским контратакам.

"Распределение сил минобороны в сочетании с изменением геометрии боевого пространства также свидетельствует о том, что опасность окружения Россией значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, миновала. Силы "Вагнера", скорее всего, продолжат лобовые атаки в городе, что позволит ВСУ провести организованный отход из угрожаемых районов в более мелком частичном, а не крупномасштабном окружении", – предположили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы второго батальона 3-й штурмовой бригады за первый день штурма в Бахмуте отминусировали 38 оккупантов: 13 из них стали "грузом 200", а 25 выбыли из строя "трехсотыми". Также защитники уничтожили несколько складов БК врага.

В ISW указали на большие проблемы войск РФ из-за успешных контратак ВСУ возле Бахмута, которые продвинулись в этом районе. По мнению аналитиков, неспособность оккупантов защищаться от локальных украинских контратак свидетельствует об их истощении.

