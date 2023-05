ВСУ провели успешные контратаки в районе Бахмута, у войск Путина большие проблемы – ISW

Силы обороны Украины провели успешные ограниченные контратаки возле Бахмута на Донетчине, уничтожив несколько рот ВС РФ и продвинувшись в этом районе. Неспособность оккупантов защищаться от локальных украинских контратак свидетельствует о их истощении.

Видео дня

Также это указывает на повсеместные проблемы с боевыми возможностями страны-агрессора. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на кадры с геолокацией, опубликованные 9 и 10 мая, на которых видно, что ВСУ провели успешные ограниченные контратаки к северу от Хромово (к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от города), добившись некоторых успехов в этих районах.

На видео в сети, которым защитники потроллили главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, показано, ка 3-я штурмовая бригада контратакует в районе Белой Горы та освобождает территорию у Бахмута.

"Украинские источники заявили 9 мая, что Силы обороны уничтожили 6-ю и 8-ю роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса под Бахмутом и продвинулись на 2,6 км вдоль трехкилометровой линии фронта в этом районе", – отметили в ISW.

На следующий день один из российских блогеров заявил, что ВСУ пытались продвинуться дальше в зоне так называемой ответственности 4-й мотострелковой бригады "ЛНР" в районе Бахмута, но российская военизированная рота ЧВК "Вагнер" якобы предотвратила этот прорыв.

Министерство обороны РФ утверждало, что воздушно-десантные войска РФ "сдерживают действия украинских сил" на флангах вокруг Бахмута.

"Ранее ISW оценивал, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области, по-видимому, являются частью продолжающейся схемы локальных и ограниченных контратак", – подчеркнули аналитики Института изучения войны.

По их мнению, повсеместные проблемы с боеспособностью России, усугубляемые продолжающимися атаками на истощение в Бахмуте, вероятно, значительно ограничивают способность оккупантов в этом районе защищаться от локальных украинских контратак.

Упомянутая 72-я отдельная мотострелковая бригада сама по себе является символом многих эндемичных проблем формирования сил, с которыми постоянно сталкиваются российские военачальники. По данным ISW от 7 августа 2022 года, она начала формироваться в Оренбургской области РФ в составе 3-го армейского корпуса. Это было совсем новое формирование, в основном состоящее из добровольческих батальонов.

В сентябре 2022-го издание Forbes сообщало, что 3-й АК был переброшен в Харьковскую область Украины, и контрнаступление ВСУ там в значительной степени уничтожило составные части корпуса, в том числе, вероятно, 72-ю бригаду.

Украинские СМИ предположили, что уцелевшие части этого формирования после "отрицательного наступления" оккупантов на Харьковщине могли быть передислоцированы на Николаевщину, где они тоже понесли потери во время южного контрнаступления Украины в октябре 2022 года.

В ISW не могут подтвердить, куда именно перебрасывалась 72-я бригада после вывода российских войск с западного (правого) берега Днепра. Но там предполагают, что какие бы то ни было ее части, недавно переброшенные в район Бахмута, не действуют в полную силу.

"Очевидное привлечение российским военным командованием элементов соединения, которое потерпело два поражения подряд, на Бахмутском направлении наряду с уже истощенными элементами "Вагнера", вероятно, дает украинским силам возможность использовать ограниченные контратаки", – считают эксперты.

Они указали, как российские блогеры со ссылкой на главаря "вагнеровцев" Пригожина, пишут, что предполагаемый вывод 72-й бригады был результатом серьезного недопонимания между ее командованием и ЧВК.

"Проблемы со ситуативным вводом различных истощенных группировок войск на Бахмутское направление, а также явные сбои в управлении, вероятно, мешают российским силам в этом районе проводить надежные оборонительные операции", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы второго батальона 3-й штурмовой бригады за первый день штурма в Бахмуте отминусировали 38 оккупантов: 13 из них стали "грузом 200", а 25 выбыли из строя "трехсотыми". Также защитники уничтожили несколько складов БК врага.

