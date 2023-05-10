Минус 38 окупантов и два состава: 3-я штурмовая бригада ВСУ показала первый день контрнаступления под Бахмутом. Видео

Украинские защитники из второго батальона Третьей штурмовой бригады нанесли значительные потери армии оккупантов в их расположении под Бахмутом. За первый день штурма ВСУ 13 захватчиков ликвидированы.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба боевого подразделения. Эффективная работа наших бойцов также вывела из строя четверть сотни российских солдат – они получили ранения разной степени тяжести (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Еще несколько складов из БК врага уничтожены. И это только первый день сделки. Продолжение следует", – оптимистично анонсируют наши герои.

Напомним, что одиозный хозяин "вагнеровцев" Пригожин заявил, что российская армия сбегает с поля боя под Бахмутом. В частности, речь идет о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Эта информация соответствует действительности. Кроме того, под контроль украинских сил были возвращены важные позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчики продолжают нести потери и на других направлениях при столкновении с Силами обороны. За сутки 10 мая наши войска отразили более трех десятков атак противника, нанеся урон личному составу армии РФ и боевой технике.

Вера в силу и мощь наших защитников, безграничное доверие к ним поддерживает и украинцев, вынужденных сегодня по разным причинам жить в оккупации. Они готовы к еще большим лишениям, только бы дождаться освобождения. По словам патриотов, их не пугает уже ничего, в том числе и усиление боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!