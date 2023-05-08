"Передайте нашим ребятам – мы их очень ждем!" Украинцы в оккупации верят в успешное контрнаступления ВСУ

Контрнаступления ВСУ ждет вся Украина. Вера в силу и мощь наших защитников, безграничное доверие к ним поддерживает и украинцев, вынужденных сегодня по разным причинам жить в оккупации. Они готовы к еще большим лишениям, только бы дождаться освобождения. По словам патриотов, их не пугает уже ничего – в том числе и усиление боевых действий.

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"Только бы вдохнуть воздух свободы"

Прошло уже более девяти лет, как в Донецке объявили о создании "ДНР", сегодня же Россия цинично называет регион "своей территорией".

Несмотря на уверения оккупационной власти, что "без Украины ух как заживем", все оказалось совсем не так. Часть местных жителей также верила, что все пройдет относительно безболезненно – как в Крыму, но началась война.

"С 2014 года для нас, тех, кто разговаривает на русском, но любит свою страну – Украину, начался настоящий ад. С годами ситуация только ухудшалась. Кто мог – выехал, кто-то – побоялся, что не вытянет финансово или же "остановили" старики. Больные пожилые родственники – основная причина, почему не уехали дончане среднего возраста", – вздыхает собеседница OBOZREVATEL в оккупированном областном центре.

Довоенный Донецк в воспоминаниях Ольги – развивающийся индустриальный город, в котором проходили яркие культурные и спортивные события. Сегодня тут "все сходит на нет": разграбленные и отмародеренные предприятия, разуверившиеся во всем люди. Даже пророссийские и то понимают, что развития никакого нет.

"Да что говорить о развитии, сейчас воду дают три раза в неделю. Идет тонкой струйкой, разве что успеваем набрать бутыли. Но вода воняет рекой, мутная и грязная – техническая. Еду готовим на той, что покупаем в магазине, да и моемся ею и стираем в ней – конечно, вручную. Вернулись в прошлый век", – поделилась дончанка.

По ее словам, после "включения" в состав России цены на самое необходимое не снизились, как ожидали местные: "Правда, все больше товаров везут из России, но цены – космос. Пользуясь безысходностью, россияне на нас просто наживаются".

Из новшеств – дончан стали принуждать к получению российских паспортов. "До этого года мы конечно же не собирались получать гражданство России, но сейчас стали очень давить. Указ Путина, который нас, украинцев, сделал тут чуть ли не нелегалами на своей земле, фактически стал отмашкой на новый виток издевательств. В больнице, куда я привозила тяжело больную маму, нам заявили, что скоро без паспорта РФ никакой помощи оказывать не будут. Так кто на самом деле нацисты?", – поделилась дончанка.

По ее словам, накануне контрнаступления ВСУ в Донецке воцарилась атмосфера страха и подозрительности – все ждут контрнаступления ВСУ. Правда, каждый по-своему. По словам Ольги, девять лет оккупации сделали свое черное дело: выросло и новое поколение – в ненависти к Украине.

"Нам, тем, кто все эти годы ждет освобождения, очень тяжело. Но мы готовы вынести что угодно, только бы вдохнуть воздух свободы, потому что сейчас живем будто в гетто. Многие не верят, что Украина военным путем вернет под свой контроль Донецк, однако опыт Херсона вселяет надежду. Вы передайте, пожалуйста, ребятам из ВСУ: мы их очень ждем!", – говорит дончанка.

"Скоро будет горячо"

Для жителей оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей отсчет "гетто" начался уже после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Я никогда не думала, что придется ощутить это лично. Я не понимала жителей Донбасса, злилась на них, а сейчас сама в такой же ситуации", – говорит жительница Мелитополя.

По ее словам, большая часть жителей города верит в скорое освобождение, эффективно действует и партизаны – то и дело взрывая оккупантов и предателей. Россияне тоже ожидают, что армия Украины сделает рывок именно на Запорожском направлении – тут вырыли 70-километровую линию обороны.

"Насколько серьезно намерены оккупанты держать оборону, я не знаю, но свои семьи они отправили подальше. Много и других признаков. Например, в Мелитополе внезапно остановила работу сеть супермаркетов "Мера", которая заняла помещения "АТБ". Люди говорят, что владелец поспешил выехать в Россию накануне контрнаступления ВСУ, потому и предпочел закрыть магазины", – поделилась Ирина.

По словам женщины, на оккупированной территории области сейчас очень нервничают и коллаборанты. После объявленной 5 мая эвакуации жителей 18 населенных пунктов паника вышла на новый уровень. "Власти" заявляют, что думают о безопасности людей, но в это никто не верит. Правда, есть шанс, что оккупанты сбегут, как только украинские воины пойдут в наступление. Очень хочется, чтобы так и произошло", – говорит жительница Мелитополя.

Нервно сейчас и в оккупированном Крыму. Атаки беспилотников по военным объектам оккупантов дали понять: скоро будет горячо.

"Если еще год назад оккупанты были расслаблены, то сейчас все резко изменилось. Переживают о своем имуществе и недвижимости, которыми успели тут обзавестись", – рассказала OBOZREVATEL жительница Севастополя.

По ее словам, в городе появилось много патрулей – очень боятся украинских ДРГ и тех, кто сливает украинским военным информацию. Учитывая крайнюю атаку беспилотников уже нет сомнений, что "самый защищенный город полуострова" можно легко парализовать и Черноморский флот тут бессилен.

Украинцы в Крыму говорят, что каждая "бавовна" придает им сил: "Это означает, что наши близко".