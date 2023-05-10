Оккупанты продолжают нести большие потери: Силы обороны отбили более 30 атак врага – Генштаб

Российские захватчики продолжают нести потери в прямых столкновениях с Силами обороны. За сутки 10 мая наши войска отразили более трех десятков атак противника, нанеся урон личному составу армии РФ и боевой технике.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, традиционно опубликовав сводку на Facebook. Как и прежде враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Авиация Сил обороны в сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, состав горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", – указано в сообщении.

Наши бойцы предупредили, что риск ракетных ударов сохраняется по всей стране, поэтому украинцы не должны пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Кроме того, захватчики продолжают обстреливать такие районы:

на Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области;

на Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка и Спирно. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке, Веселому Луганской области и Ямполевке, Спирному и Берестову Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиаудары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Георгиевка и Победа Донецкой области.

на Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары по районам Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Новоукраинка;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомис и Станислав. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Антоновка, Днепровское, Белозерка, Берегово Херсонской области и город Херсон.

В то же время мрачные новости приходят с временно неподконтрольных территорий Украины. Так, в частности из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области под предлогом эвакуации мирных жителей, российские захватчики продолжают вывозить награбленное имущество. В Энергодаре они полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Крым. Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

"Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация "эвакуировала" в Бердянск. В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасающих бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Также, оккупанты запретили на неопределенный срок "эвакуированным" гражданам возвращаться в Токмак", – рапортуют в ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, череду громких покушений и ликвидаций, которые за последнее время произошли на территории России, связывает одно: желание спецслужб страны-агрессора подогнать все под деятельность "украинских диверсантов". Однако факты – вещь упрямая: все задержанные оказались гражданами РФ и воевавшими против Украины жителями оккупированной территории.

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