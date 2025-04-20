Два часа терпели обстрелы под открытым небом: танкисты 106-го батальона спасли группу медиков, забиравших с позиций раненого пехотинца

Во время выполнения боевого задания на восточном фронте трое медиков 106-го отдельного механизированного батальона попали под интенсивный огонь во время эвакуации раненого пехотинца. Их бронетранспортер М113 загорелся прямо на поле боя.

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Поэтому медики вынуждены были покинуть машину и более двух часов находиться под плотными обстрелами без укрытия. Об этом сообщили в 63 бригаде.

В течение почти двух часов медики находились под обстрелами без укрытия. К ним на выручку отправились танкисты того же батальона. Параллельно дроны и артиллерия смежных подразделений создавали дымовую завесу, прикрывая эвакуацию.

Несмотря на экстремальные условия, трое медиков были спасены. Раненого пехотинца, к сожалению, спасти не удалось.

106-й батальон входит в состав 63-й отдельной механизированной бригады. Подразделение имеет боевой опыт с начала полномасштабного вторжения. В 2022 году батальон удерживал позиции в селе Благодатное Николаевской области, где находился в оперативном окружении более 100 дней.

31 января 2025 года военные этого же батальона также извлекли из воды российскую боевую машину пехоты БМП-2 вблизи села Торское Донецкой области — технику, которую враг покинул еще в 2022 году во время отступления.

Ранее сообщалось, что в Кремле, чтобы показать хоть какую-то "победу", строго-настрого приказали своим оккупационным войскам до 9 мая выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями. Впрочем, ВСУ мужественно останавливают вражеские штурмы.

Напомним, что на Покровском направлении российские войска продолжают нести потери. На днях украинские воины превратили там в металлолом две вражеские БМП и танк.

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