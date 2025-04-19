Выследили и нанесли удар: на Покровском направлении украинские воины уничтожили две вражеских БМП и танк. Видео

На Покровском направлении российские войска продолжают нести потери. На днях украинские воины превратили там в металлолом две вражеские БМП и танк.

Видео дня

Поражение произвели операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты. Видео боевой работы показали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

"Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" выследили и нанесли точный удары дронами по российской бронетехнике", – говорится в комментарии к видео.

На кадрах зафиксирован ряд точных ударов украинских воинов, которые привели к превращению двух вражеских бронемашин пехоты и одного танка в кучу металлолома.

"Мы являемся глазами с неба, которые следят за врагом, эффектно и эффективно превращают его в пепел. Охотимся дальше!" – говорят воины подразделения, проводившего "демилитаризацию" оккупантов на Покровском направлении.

Напомним, накануне, 18 апреля, потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 9 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства ПВО, 111 БПЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 208 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему российских оккупантов.

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