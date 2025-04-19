ВСУ отминусовали 1180 оккупантов и 70 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1180 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 940 тысяч человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений, в том числе 70 артсистем. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне украинские воины на линии фронта нейтрализовали еще 1180 российских захватчиков. Так что к утру 19 апреля общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 940 150 человек.

Меньше стало у захватчиков также техники.

Так, защитники уничтожили 14 российских танков (10 676), девять боевых бронированных машин (22 266), 70 артиллерийских систем (26 600), одну РСЗО (1 368), три средства ПВО (1 139), а также три крылатых ракеты (3148), 111 БПЛА оперативно-тактического уровня (33176) и 208 единиц автотехники (45162).

Временно неизменным осталось количество "демилитаризованных" российских самолетов (370), вертолетов (335), кораблей/катеров (28), подлодок (1), специальной техники (3 858).

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ в Харьковской области разбили штурмовую группу армии РФ. Для атаки враг привлек бронетехнику, но это ему не помогло.

Также сообщалось, что пограничники нанесли серию ударов по врагу в Харьковской области: в итоге они нейтрализовали 18 оккупантов, состав ГСМ и инженерную технику.

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