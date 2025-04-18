Враг привлек бронетехнику, но это ему не помогло: ВСУ в Харьковской области разбили штурмовую группу армии РФ. Видео

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины разбили штурмовую группу оккупантов на Харьковщине. Потерпев поражение, войска РФ потеряли по меньшей мере восемь человек убитыми и семь ранеными, а также БМП и три легкобронированных автомобиля.

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Об этом 18 апреля рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Также было опубликовано видео мощной боевой работы воинов 3-й ОШБр.

Как отмечается, украинские защитники отбили попытку штурма врага на Харьковском направлении, к которому оккупанты привлекли две БМП, баги и пехоту, чтобы прорваться на позиции ВСУ.

Как только российская БМП высадила пехоту, воины 3-й ОШБр сразу же ее уничтожили.

После этого защитники начали уничтожение живой силы агрессора с помощью артиллерии и сбросов по посадке, где оккупанты пытались закрепиться.

Вторую боевую машину врага обнаружили с дронов – по ней также нанесли поражение, рассказали в ОСГВ "Хортица".

А баги россиян, выдвинувшихся на помощь с другого направления, были вовремя зафиксированы с воздуха и успешно уничтожены.

В результате неудачной атаки армия агрессора потеряла по меньшей мере восемь человек "двухсотыми" и семь "трехсотыми".

Кроме того, уничтожена вражеская БМП и три легкобронированных автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне командир группы "Терра" в составе 3-й ОШБр Николай Волохов "Абдула" рассказал, что цель врага на Харьковщине сейчас – захватить Боровую. Оккупанты снова задействовали бронетехнику. В прошлом месяце ее было гораздо меньше – до момента, пока ВСУ не штурмовали россиян в Надии, итогом чего стало освобождение этого села в Луганской области.

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