'Очень активно ведутся обстрелы': оккупанты пытаются захватить Боровую на Харьковщине, – командир группы 'Терра'

Цель оккупационных войск России на Харьковщине сейчас – захватить поселок Боровая. Вражеские штурмы на этом участке фронта не прекращаются.

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Такая ситуация в целом по всему Купянскому направлению. Об этом рассказал командир группы "Терра" в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдулла".

"Очень активно ведутся обстрелы по всем позициям возле Боровой. Враг постоянно пытается найти то место, где он мог бы реализовать свой потенциал", – отметил он.

По его словам, россияне снова начали активно бросать в бои бронированную технику, хотя еще в прошлом месяце ее было гораздо меньше. В частности, до момента, пока ВСУ на этом направлении не штурмовали окупантов в Надежде, итогом чего стало освобождение этого села в Луганской области.

"Мы понимаем, что враг хочет захватить те территории, которые мы отбили. Хочет показать, что он может играть первым номером: отбить то, что потерял, и то, что мы уже давно удерживаем. Хотя у него это сейчас очень плохо получается", – рассказал воин "Абдулла".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 3-й ОШБр показали охоту на вражеские цели в Харьковской области. Точными ударами защитники уничтожили БМП, грузовики "Урал", артиллерию, станцию Starlink, антенну, генератор и самих оккупантов.

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