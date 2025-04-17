Уничтожили технику и пехоту армии РФ: бойцы 3-й штурмовой бригады разгромили врага в Харьковской области. Видео

В Харьковской области у оккупантов не остается шансов на атаки, ведь украинские защитники продолжают их кошмарить, нанося удары по врагу. В этот раз бойцы Третьей штурмовой бригады жестко ударили по позициям россиян, уничтожив их технику и пехоту.

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Об этом в Telegram-канале сообщила 3-я ОШБр. Военные показали подборку попаданий по врагу от операторов беспилотных систем.

Как видно из кадров, украинские бойцы уничтожили вражеские цели на Харьковщине: боевую машину пехоты (БМП), грузовики "Урал", артиллерию и самих оккупантов. Также наши защитники лишили врага связи и интернета, уничтожив его станцию Starlink, антенну и генератор.

"Третья штурмовая продолжает кошмарить врага на отрезках Харьковщины. Развалили БМП-3, несколько Уралов, минуснули антенну и генератор. Поразили живую силу противника в укрытии, попали по вражеской арте, добили остатки пехоты", - рассказали военные.

Напомним, недавно бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады отбили атаку россиян в Луганской области, уничтожив пол батальона оккупантов. Захватчики пытались вернуть ранее утраченные позиции в районе села Надежда, но лишились около полутора сотен единиц "мяса", а вместе с тем и надежды захватить украинский населенный пункт.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".

В ГНСУ 12 апреля сообщили, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.

Вместе с тем, по оценке ISW, оккупанты, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без существенного подкрепления.

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