Россия хочет сформировать 'буферную зону': в ISW оценили, пойдут ли войска Путина в наступление на Сумы

Войска РФ продолжают незначительное продвижение на границе Сумской и Курской областей, но их группировка в этом районе скорее всего не сможет провести крупную наступательную операцию на Сумы в ближайшее время без значительного подкрепления. Очевидно, пока агрессор пытается сформировать здесь "буферную зону" вдоль границы, а далее на Сумщину намерен продвигаться в будущем.

Такое предположение высказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Ранее аналитики оценивали, что российская армия не будет пытаться пройти на север Сумщины и атаковать облцентр, пока украинские войска сохранят свое выступ на Курщине.

"Недавние атаки России в этом районе указывают на то, что российское военное командование может попытаться воспользоваться развалом украинского выступа в Курской области, чтобы создать "буферную зону" в Сумской области или начать наступление на город Сумы", – говорится в сводке.

Эксперты напомнили, как российский диктатор Владимир Путин во время визита в командный пункт армии на Курщине 12 марта попросил начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова "подумать в перспективе о создании зоны безопасности" на украинско-российской международной границе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда предложил сформировать подобную "буферную зону" и на Харьковщине, чтобы оправдать российское наступление на север области в марте 2024 года. Потому, считают в ISW, заявление Путина указывает на то, что военное командование страны-агрессора рассматривает или активно работает над созданием так называемой буферной зоны на севере Сумской области.

"Вероятно, Путин намерен использовать атаки в этом районе для оправдания расширения своих претензий на территорию Украины. Российские официальные лица требуют, чтобы Украина уступила неоккупированные территории в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях в рамках будущего мирного соглашения о вероятном прекращении войны, а ранее утверждали, что Николаевская область (мизерную часть которой Россия оккупирует на Кинбурнской косе) и Харьковская область (где Россия оккупирует ограниченные территории) являются "исторически русскими", – напомнили аналитики.

Они предполагают, что Путин может намереваться использовать дальнейший прогресс на Сумщине и давить на Сумы, чтобы потребовать от Украины передать часть области России во время предстоящих мирных переговоров. Однако, по словам военных экспертов, действующая на Курщине группировка ВС РФ вряд ли будет достаточно боеспособной, чтобы захватить большой украинский город после восьми месяцев боевых действий, если она не получит значительное подкрепление с другого направления фронта. Переброска в этот район дополнительных сил потребует от России отказаться от крупных операций на других участках передовой и, возможно, оставить эту территорию уязвимой для украинских атак. Поэтому так называемое большое наступление РФ на Сумщину аналитики ISW называют маловероятным.

В то же врем они не исключают, что, традиционно для военных преступников, армия РФ может пытаться создать желаемую Путиным ограниченную и пригодную для обороны "буферную зону" на севере Сумщины, а также попытаться продвинуться в радиусе действия своей артиллерии на Сумы, чтобы давить на город и сделать его непригодным для проживания гражданских.

"Российское военное командование также может намереваться установить ограниченные, пригодные для обороны позиции на севере Сумской области, а затем перебросить эти силы для усиления своих других оперативных усилий в Украине, хотя информационное и политическое давление, которое может повлечь наступление на город Сумы, может быть более привлекательным для Путина, чем продвижение в других прифронтовых районах", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Россия фактически начала новое наступление на северо-востоке Украины: это Сумское и Харьковское направления. Он подчеркнул, что интенсивность боевых действий в регионе стремительно выросла.

