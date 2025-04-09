Россия фактически начала наступление на Сумщину и Харьковщину, – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что Россия фактически начала новое наступление на северо-востоке Украины. В частности, речь идет о Сумском и Харьковском направлениях.

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По его словам, интенсивность боевых действий в регионе стремительно выросла. Об этом Сырский заявил в интервью украинским СМИ.

Он отметил, что стратегическая цель РФ остается неизменной – полный захват Донецкой и Луганской областей, продвижение вглубь Украины, установление контроля над частями Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, враг стремится создать буферную зону на территории Сумщины, Харьковщины и Черниговщины.

"Кардинально ситуация не поменялась. Враг продолжает стратегическую наступательную операцию. […] Он следует этим целям или пытается выполнить те задачи, которые ему были поставлены. И останавливаться они не собираются, судя по всему… Вы же видите, что, несмотря на все идущие переговоры, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий", – сказал главком.

Слова президента Владимира Зеленского о подготовке РФ к наступлению на Сумскую и Харьковскую области подтвердились на практике. Сырский подчеркнул, что украинские военные уже несколько дней фиксируют заметное увеличение количества атак на этих направлениях.

"Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому весеннему наступлению, сосредотачивая силы для атаки, в том числе на Сумскую и Харьковскую области. По его словам, Украина видит подготовку этой операции и делится разведданными с союзниками.

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