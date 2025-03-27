'Путин пытается выиграть время': Россия готовит наступление на Сумщину и Харьковщину, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому весеннему наступлению. По его словам, враг сосредотачивает силы для атаки, в частности, на Сумскую и Харьковскую области.

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Пока кремлевский диктатор Владимир Путин просто пытается выиграть время. Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

Президент отметил, что Украина видит подготовку к этой операции и делится разведданными с нашими союзниками.

"Я также могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами. Путин готовит новое наступление, в частности, на Сумщине и Харьковской области", – сказал он.

Президент отметил, что Россия хотела начать это наступление еще восемь месяцев назад, однако, украинские защитники сорвали эти планы благодаря Курской операции. Именно поэтому сейчас Кремль пытается выиграть время, перегруппируя войска и усиливая давление на фронте.

Напомним, военные страны-агрессора РФ пытаются зайти на Сумщину в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавко, однако прорыва государственной границы пока нет. Враг использует малые штурмовые группы, чтобы закрепиться, накапливаться и максимально расширить зону боев по территории Украины.

Российские войска продолжают атаковать украинские позиции в Курщине, однако не имеют продвижений. Украинские силы остановили россиян вдоль линии Гоголевка – Гуево. На этом участке украинские воины время от времени совершают контратаки.

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