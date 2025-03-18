Оккупанты пытаются зайти на территорию Сумщины в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка: в ГПСУ рассказали о ситуации

Военные страны-агрессора РФ пытаются зайти на Сумщину в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка, однако в настоящее время прорыва государственной границы нет. Враг использует малые штурмовые группы, чтобы закрепиться, накапливаться и максимально расширить зону боев по территории Украины.

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Об этом 18 марта в телеэфире рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, враг пытается зайти на украинскую территорию в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка.

"Сейчас большее внимание приковано к направлению населенного пункта Новенькое и Журавка. Это как раз фактически край той территории, где Силы обороны по ту сторону государственного рубежа выполняют свои операции в пределах Курской области. И уже некоторое время враг пытается на направлении этих двух населенных пунктов зайти на нашу территорию, чтобы расширить зону боев по территории Украины", – сказал Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что, скорее всего, целей у россиян может быть несколько – это "либо окружение наших сил в Курской области, либо перерезание логистических путей".

В то же время враг не использует там военной техники, а взамен атакует малыми штурмовыми группами.

"Технику я имею в виду бронированную или автомобили, которые пытались бы прорвать границу. Да и собственно и интерпретация, когда говорили, что россияне прорвали границу, это не правильно. Фактически эти штурмовые группы уничтожаются как после пересечения границы, так и еще на подступах", – рассказал Демченко.

Он отметил, что в редких случаях оккупанты пытаются использовать квадроциклы.

Их задача – максимально быстро и максимально далеко продвинуться по территории Украины, "чтобы закрепиться, накапливаться и опять-таки уже большими силами расширять зону активных боев по нашей территории".

"Но и подразделения ГПСУ, в частности, Сумского пограничного отряда, и подразделения Вооруженных сил Украины, которые находятся также на этом направлении, применяя FPV-дроны, артиллерию, минометные расчеты, фактически уничтожают эти группы", – подытожил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ISW указали, что россияне пытаются вытеснить оставшиеся на территории Курщины подразделения ВСУ, однако пока не имеют успеха. В рядах окупантов говорят, что украинцы, даже отступая, представляют серьезную угрозу и имеют "превосходство в воздухе на низкой высоте", тогда как армия РФ – "на больших высотах с помощью традиционных систем".

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