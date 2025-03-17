Российские войска пытаются вытеснить ВСУ из Курщины: в ISW рассказали, где идут бои, и оценили ситуацию. Карта

Российские войска пытаются вытеснить оставшиеся на территории Курской области Вооруженные силы Украины, однако не сделали подтвержденного продвижения. Один из блогеров РФ заявлял, что российские силы окружили неизвестное количество украинских бойцов юго-западнее Суджи.

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В то же время военный эксперт из Украины не подтвердил окружение ВСУ в Курщине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

"Неподтвержденные утверждения: российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись к пограничному пункту пропуска Суджа вдоль трассы H-07 Юнаковка-Суджа и продвинулись к северу от Гоголевки (к западу от Рубанщины), к западу от Куриловки (к югу от юга от Суджи) и к северу от Гуево (южнее Куриловки)", – говорится в статье.

Другой российский блоггер сообщил, что украинские войска снова усилили оборону из-за продолжения подступа армии РФ к международной границе.

Командир десантно-штурмовой роты 810-й отдельной морской пехотной бригады ЧФ 16 марта заявил, что украинские беспилотники до сих пор представляют серьезную угрозу для российских войск в Курской области. Российский командир утверждал, что отступающие украинские силы используют от 300 до 400 беспилотников в зоне ответственности бригады, и новоприбывшим солдатам РФ необходимо улучшить подготовку для борьбы с этой угрозой и готовиться противодействовать украинским беспилотникам.

Командующий предположил, что Силы обороны имели "превосходство в воздухе на низкой высоте" в Курской области, в то же время россияне получили преимущество в воздухе на более высоких высотах с помощью традиционных систем.

"Ранее ISW отмечала, что Вооруженным силам может быть сложно установить и удерживать преимущество в воздухе на низкой высоте, поскольку угрозы беспилотников на низкой высоте становятся все более распространенными в современной войне", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам аналитиков из Института изучения войны, Россия сохраняет свои территориальные претензии по всем временно оккупированным районам и значительным частям неоккупированной Украины. Представители Кремля не дали никаких публичных указаний на то, что они готовы пойти на уступки по своим территориальным или связанным с безопасностью требованиям к Киеву.

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