Российские войска продолжают атаки на Курщине, но не имеют продвижений: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска продолжают атаковать украинские позиции на Курщине, однако не имеют продвижений. Украинские силы остановили россиян вдоль линии Гоголевка-Гуево.

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На этом участке украинские воины время от времени совершают контратаки. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW)

Аналитики констатировали, что 22 марта российские войска продолжали атаковать украинские позиции в Курской области РФ, но не добились продвижений.

В частности, российские военные блогеры утверждали, что армия РФ атаковала в направлении Олешни (юго-западнее Суджи вдоль границы между Украиной и РФ). Они признавали, что украинские войска остановили российское продвижение вдоль линии Гоголевка-Гуево (к западу и югу от Суджи) и время от времени совершают там контратаки.

Один из Z-блогеров также утверждал, что российские войска пытаются создать "буферную зону" в Сумской области вдоль границы.

Вблизи Суджи, в частности, действуют подразделения российской 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ.

Непростой остается ситуация и в Сумской области, где продолжаются взаимные ограниченные наземные удары украинских и российских войск.

Российские источники утверждали, что украинские силы остановили российское продвижение вдоль линии Журавка-Басовка (непосредственно через украинско-российскую границу в Сумской области), где украинские силы время от времени контратакуют.

Известно, что в Сумской области действуют операторы беспилотников российского 56 полка 7 дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ.

Между тем, некоторые российские Z-блогеры продолжают сообщать о том, что обострилась ситуация и в Белгородской области РФ. Один из них заявил, что украинские силы продвинулись к окрестностям Графовки (к юго-западу от Белгорода) из Прилесья (юго-западнее Графовки). Однако аналитики назвали эти заявления неподтвержденными.

Также российские Z-блогеры утверждали, что украинские войска атаковали вдоль линии Демидовка-Репьяховка (к северо-западу от города Белгород вдоль международной границы), а также что украинские силы удерживают позиции возле Прилесья и к югу от Демидовки.

"Российский военный блогер заявил, что украинские силы начали проводить рейды после того, как недавние атаки с использованием бронетехники в этом районе были неудачными. Другие российские военные блогеры утверждали, что российское военное командование перебросило подкрепление под Демидовку. Российский инсайдерский источник утверждал, что существует противоречивая информация о входе украинских войск в российский тыл Графовки и Демидовки", – издали в ISW резюме последних заявлений в российской блогосфере.

Известно, что в Белгородской области действуют подразделения российского отряда спецназа "Аида" имени Ахмата, БАРС Белгород и отряд Орлан.

На Харьковском направлении, где россияне преследуют цель отбросить украинские силы от Белгородской области и приблизиться к Харькову на расстояние, из которого можно было бить по облцентру из артиллерии, 21 марта оккупанты продолжали попытки наступления. Однако продвинуться они не смогли. В частности, бои 21 и 22 марта шли вблизи Волчанска.

Безрезультатными оказались и наступательные усилия оккупантов на Купянском направлении за последние два дня. Бои шли в районе Малой Шапковки, Голубовки, Кондрашовки, Красного Первого и Песчаного.

Аналитики не нашли подтверждений заявлениям российской стороны о недавнем продвижении украинских войск вблизи Западного к северу от Купянска.

В то же время один из "военкоров" РФ заявлял, что украинские силы провели успешные контратаки вблизи Синьковки, в результате чего половина населенного пункта перешла в "серую зону".

Продолжали 22 марта россияне и попытки наступления в направлении Боровой. Продвижений оккупанты не добились, хотя некоторые российские блогеры и уверяли, что российские войска якобы продвинулись в Богуславке, что к северо-востоку от Боровой.

"21 и 22 марта российские войска наступали к северо-востоку от Боровой в районе Кругляковки и Загрызово и к востоку от Боровой в районе Копанки и Надии. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы захватили Надию и продвинулись возле Зеленого Гая (к востоку от Боровой) после того, как российские войска отступили", – отметили аналитики.

На этом участке фронта (в частности, у Загрызово) замечены подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Московского военного округа).

Не имели захватчики успеха и на Лиманском направлении, несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы продвижении в полях юго-западнее населенного пункта Новое.

21 и 22 марта российские войска наступали северо-восточнее Лимана в районе Ямполевки, Колодязей, Ивановки и Зеленой Долины, а также в направлении Новомихайловки и Нового и восточнее Лимана в районе Торского и Дибровы.

Известно, что на Лиманском направлении действуют операторы беспилотников российской 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия ВС РФ).

А вот в Донецкой области оккупантам недавно удалось продвинуться на Северском направлении. Продвижение к западу от Белогоровки подтверждают геолокационные кадры от 21 марта.

21 и 22 марта российские войска наступали к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки и к югу от Северского в районе Раздольевки.

Атаки россиян на Часов Яр 22 марта также не привели к продвижению оккупационных сил. При этом российские пропагандисты кичились ничем не подтвержденными успехами. В частности, уверяли, что части 98-й воздушно-десантной дивизии оттеснили украинские силы из микрорайона Западный и продвинулись в микрорайон Шевченко.

"Российские войска продолжали наступать поблизости и в пределах самого Часова Яра; к югу от Часова Яра в направлении Предтечиного; и к юго-востоку от Часова Яра в сторону Андреевки 21 и 22 марта. Российский военный блогер заявил, что украинские войска осуществили контратаку в микрорайоне Шевченко", – отметили в ISW.

По данным ВСУ, оккупанты особенно интенсивно ведут обстрелы на Краматорском направлении, а вот на Торецком направлении и в районе Часова Яра обстрелы сейчас несколько менее интенсивны.

В районе Часова Яра действуют подразделения российского 5-го зенитно-ракетного полка (98-я дивизия ВДВ) и 27-го артиллерийского полка (6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса).

Не продвинулись 22 марта россияне и на Торецком направлении. Там они на протяжении последних двух дней атаковали под самим Торецком, к северу от Торецка возле Дачного и Дилиевки, к востоку от Торецка возле Дружбы и юго-западнее Торецка возле Пантелеймоновки.

На Торецком направлении замечены подразделения российского 77-го мотострелкового полка (вероятно, восстановленного подразделения советских времен) и подразделения 102-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия), Южный военный округ.

Самые ожесточенные бои уже привычно шли на Покровском направлении. Там продвижения есть и у российских, и у украинских сил.

Аналитики с помощью геолокационных кадров от 21 марта подтвердили недавнее продвижение Сил обороны в юго-западной части Надиевки, что юго-западнее Покровска.

На следующий день были опубликованы кадры, зафиксировавшие недавнее продвижение оккупантов в северной части населенного пункта Шевченко (юго-западнее Покровска), а также к югу от Срибного (юго-западнее Покровска).

Тем временем российские "военкоры" придумали полный захват оккупантами Шевченко и Успеновки, а также без подтверждений утверждали, что россияне наступали в районе Богдановки и Запорожья, к юго-западу от Покровска.

Российские войска 21-22 марта атаковали под самим Покровском; восточнее Покровска вблизи населенных пунктов Проминь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое, Водяное Второе, Калиновое; к югу от Покровска у Новоукраинки; юго-восточнее Покровска возле Лысовки; и юго-западнее Покровска возле Зверевого, Котлиного, Удачного, Успеновки, Преображенки, Надиевки, Запорожья, Новоандреевки, Богдановки и в направлении Котляровки и Новоалександровки

Российские военные блогеры также утверждали, что украинские силы контратаковали возле Успеновки и Соленого (юго-западнее Покровска).

"Заместитель командира украинского батальона, действующий на Новопавловском направлении, 22 марта заявил, что российские войска ведут штурм на мотоциклах и только один-два раза в месяц в этом районе штурмуют бронетехникой. Заместитель командующего отметил, что российские войска проводят беспилотную и артиллерийскую подготовку перед тем, как вести мотоштурм сразу в нескольких направлениях. Заместитель командующего также отметил, что российские войска используют беспилотники от первого лица (FPV) с волоконно-оптическими кабелями для ударов по украинским наземным линиям связи (GLOC)", – говорится в материале ISW.

На Кураховском направлении российские войска 21 и 22 марта наступали в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки, а также в районе Багатыря и Разлива. Продвижений не было.

Не удалось оккупантам продвинуться и на Великоновоселковском направлении, где они пытались наступать у Новоселки, Шевченко, Вольного Поля, Привольного и Днепроэнергии.

А вот на Запорожье оккупанты смогли несколько продвинуться на запад. Геолокационные кадры от 22 марта подтвердили недавнее продвижение захватчиков к югу от Степового (что северо-западнее Работино).

Атаки оккупантов в течение последних двух дней были сконцентрированы в районах Лобкового, Степового, Малых Щербаков и Щербаков.

В Херсонской области наступательные усилия россиян успеха не имели.

Напомним, ранее в ISW рассказали, как Сурков раскрыл истинные намерения Кремля по Украине. То, что наговорил бывший советник Путина, ставший одним из архитекторов агрессии против Украины, противоречит заявлениям спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, в частности, его утверждением, что Россия якобы не хочет захватить всю Украину и не собирается нападать на другие страны.

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