Используют малые штурмовые группы: в ГПСУ назвали основные угрозы для Сумщины

Наиболее угрожающая ситуация на северной границе Украины сохраняется на Сумщине и Харьковщине. Российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь территории и создать так называемую "серую зону".

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Об этом в субботу, 12 апреля, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. "Самая угрожающая ситуация остается в пределах Сумской и Харьковской областей", – сказал он.

Если говорить о Харьковщине, наиболее угрожающими являются те направления, где враг еще в 2024 году начал наступление, – это Волчанск и Липцы, рассказал Андрей Демченко.

"Сейчас противник не прекращает попытки расширить зону боев на территории Украины, проводя штурмовые действия по привлечению техники и личного состава. Но благодаря украинским воинам враг не может достичь тех целей, которые ставит перед собой", – сказал он.

Угрожающие направления на Сумщине

По словам Андрея Демченко, на Сумщине враг продолжает использовать малые штурмовые группы, чтобы закрепиться на территории Украины.

Усилия оккупантов сосредоточены в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка.

Таким образом агрессор фактически пытается создать "серую зону" и перебросить боевые действия на украинскую территорию.

"Те действия, которые враг совершает в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка, применяя малые штурмовые группы, вероятно, не имея достаточного количества или сохраняя свою технику, враг сейчас не применяет колонны бронированной техники для того, чтобы штурмовать нашу границу", – рассказал спикер ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ фактически начала новое наступление на Сумщину и Харьковщину. Там, а также на Черниговщине агрессор стремится создать "буферную зону".

В ISW отметили, что россияне имеют незначительное продвижение на границе Сумской и Курской областей, но их группировка в этом районе, по оценке аналитиков, вряд ли позволит провести крупную наступательную операцию на Сумы без подкрепления.

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