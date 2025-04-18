Нейтрализованы 18 оккупантов, склад ГСМ и инженерная техника: пограничники нанесли серию ударов по врагу на Харьковщине

Украинские военные продолжают методически уничтожать технику врага и его личный состав. В частности, бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" на Волчанском направлении нанесли серию поражений по местам сосредоточения личного состава противника, его фортификациям и технике.

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Об этом сообщили в Госпограничной службе. Как отмечается, был уничтожен склад с горюче-смазочными материалами и инженерная техника оккупантов.

Также огнем разведывательно-ударных групп и минометных расчетов бригады "Гарт" были обезврежены 18 захватчиков.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам в Харьковской области", – отметили в ГПСУ.

Бригада "Гарт" – это первый пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины, боевое подразделение бригадного типа. В отряде планируют операции, проводят действия и относятся к бойцам в соответствии со стандартами НАТО. Подразделение проводит реальные регулярные ротации, обучает, а военнослужащие делают общее дело и поддерживают друг друга.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

Ранее главком ВСУ Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По его словам там, а также на Черниговщине войска РФ стремятся создать "буферную зону"

В ГПСУ по этому поводу информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.

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