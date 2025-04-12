Рекордные потери армии России: Сырский показал сокрушительные удары по врагу. Видео

С начала 2025 года воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов продавить украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

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Об этом в субботу, 12 апреля, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырьский. В официальном Telegram-канале он также обнародовал видео сокрушительных ударов по силам РФ.

"Попытки оккупантов продавить нашу оборону обращаются для российских захватчиков рекордными потерями", – заявил Сырский.

По его словам, с начала текущего года общие потери России в личном составе 140 650 кафиров.

"Спасибо нашим воинам за стойкость и меткость. Борьба продолжается. Слава Украине!" – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".

В ГПСУ 12 апреля информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.

В то же время, по оценке ISW, оккупанты, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.

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