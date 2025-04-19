Оккупантам приказали до 9 мая выйти на границу с Днепропетровщиной: как ВСУ останавливают вражеские штурмы. Видео

В Кремле, чтобы показать хоть какую-то "победу", строго приказали своим оккупационным войскам до 9 мая выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями. Впрочем, ВСУ мужественно останавливают вражеские штурмы.

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Эффектное видео уничтожения "асвобадителей ДНР" было опубликовано на Facebook -странице отделения коммуникаций тактической группы "Угледар". Военные добавляют, что именно такие показания дали двое пленных оккупантов.

"Для Москвы "освобождение ДНР" должно было стать исторической параллелью с 1945-м годом, символом победы над "современными фашистами – украинцами"", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что именно для этой цели противник провел с начала апреля в зоне ответственности тактической группы "Угледар" две массированные наступательные операции с привлечением большого количества танков, ББМ, бронеавтомобилей и личного состава.

А после сокрушительного разгрома этих колонн враг прибег к применению мотоциклов, багги и квадроциклов. Именно с помощью высокомобильных транспортных средств оккупанты ищут "скважины" в украинской обороне, пытаются проскочить в населенные пункты с целью накопления, а также атакуют.

"Расчет прост – быстрое передвижение, по мнению россиян, усложняет выявление и уничтожение таких групп артиллерией, FPV-дронами и бомберами", – говорится в сообщении военных.

Впрочем, добавляют они, украинская аэроразведка работает отлично. И большинство военнослужащих РФ уничтожаются еще на подъезде к украинским позициям. Так, в течение 1-18 апреля подразделения у тактической группы "Угледар" отразили 448 атак.

В то же время наши воины нанесли оккупантам существенные потери:

– 2812 оккупантов ранены и уничтожены;

– 19 танков уничтожено;

– 52 бронированные машины уничтожены;

– 218 единиц авто, мототранспорта, квадроциклов и багги уничтожено;

– 32 антенны связи и РЭБ уничтожены

"Не броня, не техника, не оружие, а люди день за днем борются за мир и будущее для нашей Родины! Слава украинским Воинам!" – резюмировали наши защитники.

Напомним, что на Покровском направлении российские войска продолжают нести потери. На днях украинские воины превратили там в металлолом две вражеские БМП и танк.

Напомним, накануне, 18 апреля, потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 9 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства ПВО, 111 БПЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 208 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему российских оккупантов.

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