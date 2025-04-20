Россия нарушила "пасхальное перемирие" по всем основным направлениям фронта: Зеленский напомнил об альтернативном предложении Путину

Армия России на фронте в Украине не придерживается "пасхального перемирия", объявленного диктатором Владимиром Путиным, и в воскресенье, 20 апреля, по состоянию на 20:00 нарушила его 2 тысячи раз. В то же время в этот день по Украине не объявляли воздушные тревоги.

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Ввиду этого Украина предлагает России отказаться от любых ударов дальнобойными БПЛА и ракетами по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления. Об этом в Telegram написал президент Владимир Зеленский.

"Сегодня не было воздушных тревог. Следовательно, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продлить. Украина предлагает отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок по меньшей мере 30 суток с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну", – написал президент.

Глава государства отметил, что в течение воскресенья (по состоянию на 20:00) на передовой зафиксировано 67 российских штурмов против позиций Сил обороны Украины по разным направлениям, и больше всего – на Покровском. Насчитано 1355 российских обстрелов, из них 713 – тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV.

"Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с Пасхи, и на 30 суток", – подчеркнул Зеленский.

19 апреля Путин цинично объявил о перемирии на Пасху и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие. Владимир Зеленский тогда заявил, что если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и после Пасхи.

Так называемое "перемирие" закончится 21 апреля в 00:00. Спикер Путина Песков заявил, что диктатор не давал указаний по его продлению.

Войска РФ не соблюдали "перемирие", хотя интенсивность боевых действий кое-где несколько снизилась. Оккупанты почти не применяют тактическую авиацию, однако продолжают избивать из артиллерии и других средств поражения, активные и российские дроны, ударные и разведывательные.

В Госдепе США заявили, что Вашингтон "приветствовал бы продолжение перемирия после Пасхи", и добавили, остаются "преданными полному прекращению огня".

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ на "пасхальное перемирие" от российского диктатора Путина Министерство иностранных дел Украины заявило, что критерием готовности к миру являются конкретные действия, а не краткосрочные заявления.

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