Команды не было: у Путина цинично прокомментировали вероятность продолжения 'пасхального перемирия'

В воскресенье, 20 апреля, в Кремле сделали очередное циничное заявление. Оно касается "пасхального перемирия".

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Как заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, "команды на его продолжение" не было. Его цитируют СМИ страны-агрессора.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин не давал никаких указаний по поводу этих договоренностей.

Следует напомнить, что так называемое "перемирие" закончится 21 апреля в 00:00.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля глава Кремля Владимир Путин цинично объявил о перемирии на Пасху и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Впрочем, с начала суток, 20 апреля, российская оккупационная армия продолжает боевые действия. По состоянию на 12:00 наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение кафиров дронов.

По данным WSJ, на фоне угроз Вашингтона прекратить усилия по мирному урегулированию войны в Украине объявленное "пасхальное перемирие" стало для Кремля легкой дипломатической победой. В частности, Путин считает, что "тишиной на 30 часов" показывает готовность идти на уступки.

Журналист Виталий Портников заявил, "пасхальное перемирие" – это маневр Путина, который прежде всего связан с желанием удержать США за столом переговоров. Ведь Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" приостановить усилия по урегулированию войны.

Напомним, что объявленного российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие" на фронте россияне не соблюдают, хотя интенсивность боевых действий кое-где несколько снизилась. Оккупанты почти не применяют тактическую авиацию, однако продолжают избивать из артиллерии и других средств поражения, активные и российские дроны, ударные и разведывательные.

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