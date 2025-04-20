'Пасхальное перемирие' Путина может быть важным сигналом – WSJ

Объявленное российским диктатором Владимиром Путиным кратковременное "пасхальное перемирие" на фоне угроз США прекратить усилия по урегулированию войны в Украине стало для Кремля легкой дипломатической победой. Он считает, что "тишиной на 30 часов" демонстрирует готовность идти на уступки.

Видео дня

Об этом пишет The Wall Street Journal. По мнению аналитиков, страна-агрессор сигнализирует о возможном уходе от собственного же требования решать "коренные причины" войны, прежде чем совершить паузу в боевых действиях.

Отмечается, что кремлевский лидер заявил о "пасхальном перемирии", которое должно длиться всего 30 часов, на следующий день после того, как администрация Дональда Трампа пригрозила отказаться от своих усилий по мирному процессу.

"Кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина, попыткой помешать американской стороне выйти из переговоров и способом позиционировать себя как лидера, который больше всего хочет мира", – оценили в WSJ.

В то же время, считает издание, заявление российского диктатора сигнализирует о возможном уходе от его требования решать то, что он называет "коренными причинами" войны, прежде чем совершить паузу в боевых действиях.

"Если это лишь на очень короткий период времени, он ничем не рискует, но играет в свою пользу как человека, якобы искренне стремящегося к миру", – объяснила старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова.

Напомним, что больше месяца назад Украина согласилась на предложение США о полном и немедленном 30-дневном прекращении огня – как на фронте, так и обстрелов по тылу. Однако Россия отклонила эту инициативу: Путин призвал к дальнейшей дискуссии об окончательном прекращении войны, утверждая, что любая пауза в боевых действиях на этом этапе "будет только в пользу Украины", потому что Россия "одерживает победу на поле боя", а до прекращения огня необходимо еще "решить множество вопросов".

Государственный секретарь Марко Рубио 18 апреля, что Вашингтон готов оставить попытки прекратить войну РФ в Украине, если соглашение "не сможет быть достигнуто в ближайшие несколько недель".

Как сообщал OBOZ.UA, официальные лица США заявили о все большем разочаровании действиями Кремля, который отвергает их предложения по прекращению войны в Украине. В администрации президента Дональда Трампа заявили, что тот "теряет терпение" и может даже выйти из предложенного им же мирного процесса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!