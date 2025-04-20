"Пасхальное перемирие" Путина может быть важным сигналом – WSJ
Объявленное российским диктатором Владимиром Путиным кратковременное "пасхальное перемирие" на фоне угроз США прекратить усилия по урегулированию войны в Украине стало для Кремля легкой дипломатической победой. Он считает, что "тишиной на 30 часов" демонстрирует готовность идти на уступки.
Об этом пишет The Wall Street Journal. По мнению аналитиков, страна-агрессор сигнализирует о возможном уходе от собственного же требования решать "коренные причины" войны, прежде чем совершить паузу в боевых действиях.
Отмечается, что кремлевский лидер заявил о "пасхальном перемирии", которое должно длиться всего 30 часов, на следующий день после того, как администрация Дональда Трампа пригрозила отказаться от своих усилий по мирному процессу.
"Кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина, попыткой помешать американской стороне выйти из переговоров и способом позиционировать себя как лидера, который больше всего хочет мира", – оценили в WSJ.
В то же время, считает издание, заявление российского диктатора сигнализирует о возможном уходе от его требования решать то, что он называет "коренными причинами" войны, прежде чем совершить паузу в боевых действиях.
"Если это лишь на очень короткий период времени, он ничем не рискует, но играет в свою пользу как человека, якобы искренне стремящегося к миру", – объяснила старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова.
Напомним, что больше месяца назад Украина согласилась на предложение США о полном и немедленном 30-дневном прекращении огня – как на фронте, так и обстрелов по тылу. Однако Россия отклонила эту инициативу: Путин призвал к дальнейшей дискуссии об окончательном прекращении войны, утверждая, что любая пауза в боевых действиях на этом этапе "будет только в пользу Украины", потому что Россия "одерживает победу на поле боя", а до прекращения огня необходимо еще "решить множество вопросов".
Государственный секретарь Марко Рубио 18 апреля, что Вашингтон готов оставить попытки прекратить войну РФ в Украине, если соглашение "не сможет быть достигнуто в ближайшие несколько недель".
Как сообщал OBOZ.UA, официальные лица США заявили о все большем разочаровании действиями Кремля, который отвергает их предложения по прекращению войны в Украине. В администрации президента Дональда Трампа заявили, что тот "теряет терпение" и может даже выйти из предложенного им же мирного процесса.
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