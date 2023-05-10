'Проводим эффективные контратаки': Сырский подтвердил продвижение ВСУ под Бахмутом на 2 км. Фото

Украинские воины продолжают держать оборону на Бахмутском направлении. Кое-где им удаются эффективные контратаки.

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На отдельных участках фронта защитники вынудили захватчиков отступить на дистанцию до двух километров. Успехи украинских воинов в районе Бахмута подтвердил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", – отметил украинский генерал. .

Он добавил, что на руку украинским воинам сыграло то, что на определенных направлениях разбиты подразделения "вагнеровцев", российское командование "усилило" значительно хуже подготовленными кадровыми военными РФ. Впрочем, предпосылки для такой ротации – результат предыдущих усилий украинских войск на Бахмутском направлении.

"Самое грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск России, которые потерпели поражение и отошли. Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут го мая, враг так и не смог захватить украинский город. Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается", – отметил Сырский.

Он также отметил бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, которая "в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь украинской армии".

"Как говорил Карл Фон Клаузевиц: "Война ведется до победы. И точка". Слава Украине!" – резюмировал Сырский.

Напомним, ранее стало известно, что 3-я штурмовая бригада ВСУ заставила россиян бежать из-под Бахмута.

Воины рассказали, что разгромили две роты 72-й бригады ВС РФ, которые российское командование перебросило в помощь ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении.

Ранее истерику по этому поводу устроил владелец ЧВК Евгений Пригожин, обвинивший это подразделение кадровой армии РФ в бегстве с поля боя и, как следствие, возвращении под контроль ВСУ "3 км территорий", где до сих пор остаются лежать сотни трупов наемников.