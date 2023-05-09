Ликвидировали 64 оккупанта, сожгли бронетехнику: 3-я штурмовая бригада ВСУ заставила россиян бежать из-под Бахмута. Видео
Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбегает с поля боя под Бахмутом. В частности, речь идет о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Эта информация соответствует действительности.
Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Подтвердили там и слова "повара Путина" про 500 трупов "вагнеровцев", которые остались лежать на том участке фронта.
На опубликованных кадрах видно, как оккупанты спешно покидают передовую, увидев танки и пехоту Сил обороны Украины. Убраться с поля боя невредимыми удалось далеко не всем российским захватчикам.
Так, за два дня атак на юго-западных окраинах Бахмута бойцы 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 были ранены. Среди обеих категорий есть и наемники ЧВК "Вагнер". В настоящее время бои продолжаются, поэтому данные насчет потерь врага уточняются. Еще пять россиян наши штурмовики взяли в плен.
"Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника. Это несколько складов с БК врага, минометы и не один БМП. Кадры – впечатляющие", – сказано в сообщении.
Пригожин тем временем заявил, что в случае, если линия фронта для россиян посыпется, ВСУ якобы дойдут до Ростова, а РФ проиграет в этой войне.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
– Российские войска 7 и 8 мая усилили штурмы позиций украинских войск в Бахмуте, также увеличилась интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны россиян. Вероятно, оккупанты немного продвинулись в черте города.
– В районе Бахмута российские оккупанты продолжают нести потери. Воины Сил специальных операций ВС Украины показали, как ударили по вражеской огневой позиции, которую захватчики устроили в многоэтажном здании.
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