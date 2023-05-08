Вел огонь из многоэтажки: воины ССО уничтожили пулеметный расчет врага в Бахмуте. Видео

В районе Бахмута российские оккупанты продолжают нести потери. Воины Сил специальных операций ВС Украины показали, как ударили по вражеской огневой позиции, которую захватчики устроили в многоэтажном здании.

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В результате был уничтожен пулеметный расчет противника. Соответствующий ролик появился в понедельник, 8 мая, в Telegram-канале ССО (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Операцию провели наши защитники из 8-го отдельного полка специального назначения и артиллеристы ВСУ, ударившие по врагу из британско-американской гаубицы М777.

Дрон наших воинов увидел, как оккупанты стреляли из пулемета, который они подняли на один из верхних этажей здания. Один удар М777 – и там поднялся густой дым.

"Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777. Продолжаем работать!" – написала пресс-служба Сил специальных операций.

Как писал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки (7 мая) защитники Украины ликвидировали 540 российских оккупантов. За все время полномасштабной войны смерть на фронте в Украине нашли уже 194 970 захватчиков.

– Сколько военной техники уничтожили наши воины – читайте в статистике Генштаба ВСУ по ссылке.

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