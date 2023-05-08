ВСУ ликвидировали за сутки 540 окукпантов и уничтожили 42 БПЛА: данные Генштаба

Войска России, которые вторглись в Украину 439 дней назад, за это время лишились более 7,2 тыс. бронемашин и 600 единиц армейской авиации. Однако больше всего враг потерял живой силы – украинские воины ликвидировали уже 194 970 оккупантов.

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Накануне на "концерт Кобзона" отправилось 540 российских захватчиков. Обновленные данные по потерям ВС РФ обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества живой силы оккупационного войска, за сутки на фронте и не только воины Сил обороны уничтожили еще 42 его БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2614).

Защитники обезвредили еще восемь российских артиллерийских систем (3018), семь танков (3730), пять бронированных боевых машин (7253).

Также они сожгли шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн (5958) и четыре единицы специальной техники (384) ВС РФ.

Неизменным осталось количество уничтоженных вражеских крылатых ракет – 947, РСЗО – 554, самолетов – 308, средств ПВО – 306, вертолетов – 294, кораблей/катеров – 18.

Напомним: защитники украинского неба отбили еще одну воздушную атаку РФ, которую та устроила по Украине в ночь с 7 на 8 мая. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства, которые, в частности, атаковали Киевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, противотанкисты 72-й отдельной механизированной бригады искусно "избили" оккупантов на одном из направлений. Вражеская техника, безопасно разгуливающая по украинским дорогам, красиво вспыхнула в результате точного удара

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