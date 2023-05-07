Горело долго и красиво! Украинские противотанкисты мастерски отметелили оккупантов. Видео

Защитники Украины продолжают без устали уничтожать оккупантов, которые пришли с войной на нашу землю. В этот раз противотанкисты 72 отдельной механизированной бригады искусно отметелили оккупантов на одном из направлений.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовали в Facebook 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. На опубликованных кадрах видно, как вражеская техника, спокойно разгуливающая по украинским дорогам, красиво вспыхнула в результате точного удара (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: ранее в сети распространили эпическое видео, как ВСУ "поджарили" 61 бригаду морской пехоты РФ в Херсонской области. На кадрах видно, как украинские военные заметили группу оккупантов. Туда был сброшен снаряд, на месте падения которого вспыхнул масштабный пожар. Испуганные россияне вытаскивали из огня своих побратимов, вероятно, уже мертвыми.

Кроме того, на днях Вооруженные силы Украины с помощью дрона уничтожили российский комплекс наблюдения Муром-П. Это удалось сделать с помощью робота fpv-дрона Phoenix 03 Heavy ucav, который приобрели благодаря донатам на UNITED24. Уничтоженный комплекс позволял россиянам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Луганской области украинские десантники взорвали грузовик, набитый оккупантами. В результате успешной работы украинских бойцов оккупанты понесли значительные потери;

– бойцы подразделения аэроразведки "VOG-17" уничтожили командно-наблюдательный пункт (КСП) российских захватчиков в одном из направлений. Для ликвидации оккупантов наши бойцы использовали боеприпас с посланием для россиян – на нем написали: "За Херсон".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!