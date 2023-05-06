Дым был виден издалека: украинские десантники в Луганской области уничтожили грузовик с оккупантами и минометный расчет. Видео

Украинские военнослужащие продолжают демилитаризировать путинскую армию, уничтожая личный состав и технику врага. В Луганской области десантники взорвали грузовик, набитый оккупантами.

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В результате успешной работы украинских бойцов оккупанты понесли значительные потери. Об этом в Facebook сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сичеславские десантники нанесли прицельный удар по врагу после разведки и обнаружения позиций оккупантов.

Благодаря точным выстрелам украинских защитников, загорелся очередной КамАЗ оккупантов вместе с личным составом. Также был уничтожен вражеский минометный расчет, который готовился нанести огневое поражение по позициям десантников.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 193,7 тыс. человек убитыми. Только за сутки 5 мая украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 560 оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинские воины, защищающие город-крепость Бахмут, продолжают наносить потери наемникам из ЧВК "Вагнер". В частности, они взорвали склады боеприпасов захватчиков на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские снайперы из Сил специальных операций провели ночную охоту на российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. В результате они ликвидировали десяток врагов.

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