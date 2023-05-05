'Каждое утро приближает Победу': в окрестностях Бахмута снайперы ССО ликвидировали за ночь 10 оккупантов. Видео

Украинские снайперы из Сил специальных операций провели ночную "охоту" на российских оrкупантов в районе Бахмута Донецкой области. В результате они ликвидировали десяток врагов.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба спецподразделения. В его официальном Telegram-канале показали соответствующее видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах, снятых через прибор ночного видения снайперов, российские зайды предстают как черные или белые пятнышки на фоне местности.

Бойцы из 8-го отдельного полка специального назначения, поймав захватчика на прицел своей снайперской винтовки, мгновенно выполняли выстрел.

В итоге они за ночь "демилитаризовали" десять наемников российского оккупационного войска. Ликвидация одного из них сопровождалась еще и яркой "бавовной".

"В окрестностях города Бахмут оккупант за одну ночь потерял 10 бойцов. Призраки работают. Каждый рассвет приближает Победу", – отметили в ССО.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ликвидировали "вагнеровца" Евгения Виноградова. Этот россиянин из Владимирской области РФ получил шанс на жизнь, попав в украинский плен, вернулся домой по обмену, но после этого снова пошел воевать против ВСУ и наконец-то нашел свою смерть.

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