"200-й" со второй попытки: в Украине ликвидировали "вагнеровца", который после обмена снова вернулся на войну

На войне против Украины был ликвидирован оккупант Виноградов Евгений из Владимирской области (РФ). Он получил шанс на жизнь, попав в украинский плен, вернулся в Россию по обмену, но после этого снова попал на фронт и там нашел свою смерть.

Видео дня

Данные о захватчике нашел блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). На своем канале в Telegram он поделился видео с оккупантом, которое было снято, когда тот был в плену (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Штефан сообщил, что Виноградов был наемником частной военной компании "Вагнер". В России он должен был отсидеть 15 лет за убийство.

В ноябре 2022 года он был в плену, но выводов никаких не сделал. После обмена зэк снова уехал в Украину.

21 февраля 2023-го Виноградов был успешно "демобилизирован" и пополнил список потерь российских оккупационных сил на "СВО".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Токмаке Запорожской области был ликвидирован замначальника управления МВД оперуправления МВД РФ по Казани Марсель Мубаракшин. Российский подполковник с коллегами попал под обстрел HIMARS, когда отмечал 1 мая в баре "Лагуна".

– На "СВО" также был ликвидирован оккупант Евгений Стародубцев, который преподавал искаженную пропагандой историю ученикам школы №3 города Борисоглебска Воронежской области (РФ). На фронт он попал по так называемой частичной мобилизации.

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