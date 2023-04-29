В Украине ликвидировали оккупанта-учителя истории, воевавшего против ВСУ. Фото

На преступной неспровоцированной войне России против Украины был ликвидирован оккупант Евгений Стародубцев, который преподавал искаженную пропагандой историю ученикам школы №3 города Борисоглебска Воронежской области. На "СВО" россиянин попал по так называемой частичной мобилизации.

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Информацию о захватчике нашел сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. На своем Telegram-канале он поделился фотографиями "двухсотого".

"Кобзону пополнение в виде учителя истории и гитариста", – пошутил Комахидзе.

Российские власти подтвердили гибель младшего сержанта Стародубцева 28 апреля. Известно, что он родом из села Кирсановка Грибановского района Воронежской области.

Оккупант стал "грузом 200" в районе села Макеевка Луганской области.

РосСМИ писали, что среднюю школу Стародубцев окончил в Кирсановке, потом получил педагогическое образование и прошел срочную службу. В последние годы работал учителем в школе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 28 апреля Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 580 российских оккупантов. Общее количество ликвидированных военнослужащих армии государства-террориста достигло 190 040 (с 24 февраля 2022 года).

– Российские медиа "проговорились", что украинские войска ликвидировали опо меньшей мере 10 тысяч чеченских наемников, которые приехали на войну против нашей страны из оккупированной РФ Ичкерии.

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