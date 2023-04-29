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В Украине ликвидировали оккупанта-учителя истории, воевавшего против ВСУ. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
8,7 т.
Оккупант пополнил потери ВС РФ в живой силе

На преступной неспровоцированной войне России против Украины был ликвидирован оккупант Евгений Стародубцев, который преподавал искаженную пропагандой историю ученикам школы №3 города Борисоглебска Воронежской области. На "СВО" россиянин попал по так называемой частичной мобилизации.

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Информацию о захватчике нашел сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. На своем Telegram-канале он поделился фотографиями "двухсотого".

"Кобзону пополнение в виде учителя истории и гитариста", – пошутил Комахидзе.

Стародубцев был младшим сержантом
Оккупант отправился на концерт Кобзона

Российские власти подтвердили гибель младшего сержанта Стародубцева 28 апреля. Известно, что он родом из села Кирсановка Грибановского района Воронежской области.

Оккупант стал "грузом 200" в районе села Макеевка Луганской области.

РосСМИ писали, что среднюю школу Стародубцев окончил в Кирсановке, потом получил педагогическое образование и прошел срочную службу. В последние годы работал учителем в школе.

Макеевка Луганской области на карте

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 28 апреля Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 580 российских оккупантов. Общее количество ликвидированных военнослужащих армии государства-террориста достигло 190 040 (с 24 февраля 2022 года).

– Российские медиа "проговорились", что украинские войска ликвидировали опо меньшей мере 10 тысяч чеченских наемников, которые приехали на войну против нашей страны из оккупированной РФ Ичкерии.

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