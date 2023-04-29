Силы обороны ликвидировали еще 580 оккупантов за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 580 российских оккупантов. Так, общее количество ликвидированных за период полномасштабной войны военнослужащих армии государства-террориста РФ уже достигло 190 040 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 29 апреля. Кроме того, 53 единицы военной техники захватчиков больше никогда не нанесут ущерб украинской армии.

В частности, защитники Украины отправили на металлолом 3 танка (в целом за время полномасштабной войны 3697), 3 боевых бронированных машины (7184), 3 артиллерийские системы (2908), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (2471), 21 крылатую ракету, 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5836), а также 2 единицы спецтехники (355).

Также за период от 24 февраля 2022 было уничтожено:

– 543 РСЗО;

– 294 средства ПВО;

– 308 самолетов и 294 вертолета;

– 18 кораблей и катеров.

Напомним: накануне в Генштабе опубликовали кадры уничтожения еще одной боевой машины пехоты оккупантов на Бахмутском направлении. Технику врага превратили в груду лома воины 45-й отдельной артиллерийской бригады. На кадрах видно, как БМП оккупантов горит и дымит.

Как отмечается, машину врага засекли украинские аэроразведчики и скорректировали на нее огонь артиллерии.

Также украинская армия нанесла меткий удар по эшелону врага в окруженном Мариуполе, уничтожив целый вагон с боевыми ракетами. По предварительной информации, потери оккупанты понесли не только в виде вооружения, но и части личного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– войска ВСУ ликвидировали в Украине около 10 тысяч чеченских наемников из временно оккупированной РФ Ичкерии. Чеченский парламент обязуется выделить до 15 млрд рублей, чтобы перезахоронить то, что осталось от грозных кадыровцев;

– в ГУР опубликовали перехват разговора жены российского "мобика" с подругой. Женщины жаловались на значительные потери оккупантов, мол "как запчасти валяются все, кому какая разница, что останется от наших ребят".

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