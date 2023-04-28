Горит и дымит: артиллеристы ВСУ сожгли российскую БМП на Бахмутском направлении. Видео
На Бахмутском направлении фронта продолжаются жестокие боевые действия защитников Украины с российскими оккупантами. Несмотря на сложную ситуацию, украинские воины продолжают уничтожать как захватчиков из армии РФ, так и военную технику.
В сети опубликовали кадры уничтожения еще одной боевой машины пехоты оккупантов. Видео обнародовали в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины в пятницу, 28 апреля (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Технику врага превратили в груду металла воины 45-й отдельной артиллерийской бригады. На кадрах видно, как БМП оккупантов горит и дымит.
Как отмечается, машину врага засекли украинские аэроразведчики и скорректировали на нее огонь артиллерии.
В Генштабе отметили: оборона несокрушимого города-крепости Бахмута продолжается.
"Артиллеристы в сотрудничестве с аэроразведкой уничтожают БМП врага на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута продолжается!" – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали 540 наемников вражеской армии РФ. В общей сложности с начала войны защитники "демилитаризовали" уже 189 460 российских захватчиков.
Накануне наши воины также лишили оккупантов 44 единиц различной техники и вооружения.
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