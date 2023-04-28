ВСУ ликвидировали за сутки 540 оккупантов и уничтожили 18 артсистем: данные Генштаба

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали уже 189 460 наемников вражеской армии РФ. В целом с начала войны защитники "демилитаризовали" ? российских захватчиков.

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Накануне наши воины также лишили оккупантов 44 единиц разной техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, кроме живой силы ВС РФ, за прошедшие сутки украинские военные сожгли 18 вражеских артиллерийских систем (всего 2905), три боевых бронированных машин (7181), одну РСЗО (543), одно средство ПВО (294).

Также защитники уничтожили 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5819), одну – спецтехники (353) захватчиков. В небе они сбили шесть российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2467).

Ко всему прочему, с начала вторжения ВСУ отминусировали у оккупационной армии:

– 3694 танка;

– 911 крылатых ракет;

– 308 самолетов;

– 294 вертолета;

– 18 кораблей/катеров.

Добавим: во время ночной российской воздушной атаки по Украине 28 апреля наши силы ПВО сбили 21 из 23 крылатых ракет и два БПЛА страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 27 апреля украинские партизаны ликвидировали двух российских оккупантов. Эти "демилитаризованные" захватчики известны тем, что терроризировали мирных жителей села Великие Копани Олешковского района.

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