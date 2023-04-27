Операция 'Украинская ночь': партизаны ликвидировали оккупантов, которые издевались над жителями Херсонщины

Партизаны из военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" объявили о начале операции "Украинская ночь". Она, уверили члены украинского подполья, стартовала на оккупированной части Херсонской области, где в ночь на 27 апреля были ликвидированы двое российских оккупантов из ВС РФ.

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Уничтоженные захватчики терроризировали мирных жителей села Великие Копани Алешковского района. Об этом сообщает Telegram-канал "Атеш".

"Движение "АТЕШ" начало операцию "Украинская Ночь". В ночь с 26 на 27 апреля в селе Великие Копани, Алешковского района агент "АТЕШ" ликвидировал двух военнослужащих армии РФ", – заявили партизаны.

В "Атеш" подчеркнули: оба ликвидированных захватчика регулярно терроризировали местных жителей, чем и привлекли к себе внимание неизвестного мстителя.

"Ликвидированные орки регулярно под наркотическими веществами издевались над местными жителями: грабили, насиловали, избивали и морально унижали. Но ночью к ним пришла расплата", – заявили партизаны.

Они также опубликовали фото, на котором запечатлено "изъятое наркотическое вещество".

"Можете оценить, какой объем они употребляли в неделю", – добавили в "Атеш".

Партизаны также обратились к российским оккупантам с предостережением: продолжение возмездия не за горами.

"Обращение к р*шистам: ваши попытки нас найти не увенчаются успехом. Это далеко не последняя операция, которую вы ощутите на собственной шкуре. "Украинская Ночь" только начинается", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее партизанское движение АТЕШ заявляло о ликвидации 30 оккупантов в госпиталях Симферополя. Отмечается, что среди ликвидированных были те, кто предал Украину.

Кроме того, партизаны в начале марта этого года сообщали о подготовке подрыва железной дороги во временно оккупированном Крыму, а также показали успешную диверсию на железной дороге в Херсонской области.