Силы ПВО сбили 21 из 23 крылатых ракет РФ: оккупанты атаковали Украину из Каспийского моря

Защитники украинского неба под утро 28 апреля сбили 21 российскую крылатую ракету и два беспилотника, которыми Россия атаковала ряд регионов. Всего враг осуществил 23 пуска ракет разного базирования.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный. По его словам, около 04:00 пятницы агрессор атаковал нашу страну с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня", – отметил он.

Генерал добавил, что цели были уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", "Восток" и "Юг".

Командование Воздушных сил ВСУ выразило соболезнования погибшим и пострадавшим в результате очередного террористического акта РФ.

"Враг обязательно ответит за свои преступления! Вместе – к победе!" – заявили военные.

Напомним: ночью 28 апреля Россия устроила новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 04:00 взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве и Киеве, где работала ПВО.

Позже в Умани подтвердили попадание ракеты в жилую многоэтажку и складские здания – там есть потерпевшие и погибшие. При этом в Днепре вражеский удар убил женщину и трехлетнего ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, крайнюю массированную ракетную атаку Россия совершила 9 марта, запустив по Украине 81 ракету, часть из которых попала в энергообъекты и привела к гибели людей. Силы ПВО тогда сбили 34 ракеты и четыре "Шахеда".

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