Россия устроила ночную ракетную атаку по Украине: в Днепре, Кременчуге и Киеве раздались взрывы

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 28 апреля, устроили новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве и Киеве.

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Об этом сообщили корреспонденты OBOZREVATEL. По их данным, в Днепре было слышно не менее 3 мощных взрывов, еще два – в Кременчуге на Полтавщине. Один взрыв прогремел в столице.

В Telegram-канале "Новости Николаева" отметили, что в городе и области также были слышны взрывы.

В Киевской областной военной администрации в Telegram предупредили об угрозе ракетного обстрела.

"Угроза ракетной атаки. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания сигнала "воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска начали использовать новую тактику ракетных ударов. Она позволяет усложнить задачу украинским силам ПВО, в результате чего большинство ракет остается необнаруженными, утверждают в ISW.

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