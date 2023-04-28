В Днепре в результате вражеского удара погибли женщина и трехлетний ребенок

Российские военные преступники совершили очередной террористический акт в отношении мирных украинцев. Ночью 28 апреля, совершив ракетную атаку по Украине, они убили женщину с ребенком в Днепре.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов в Facebook. Подробности происшествия он не стал разглашать.

"Пол ночи не сплю. "Высокоточные" под*расы снова убили в Днепре гражданских людей", – написал чиновник.

По его словам, российские террористы отняли жизнь женщины и ребенка, которому было всего три годика.

"Больше без комментариев. Ждем официальной информации от ВГА", – добавил Филатов.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани на Черкасщине – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!