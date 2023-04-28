В Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушен подъезд: на месте работают спасатели. Фото и видео

Во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

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Из-за действий страны-агрессора пострадали пять человек. Попадания подтвердили в Черкасской областной военной администрации (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Бывший начальник сектора коммуникации ГУ Нацполиции в регионе Зоя Вовк отметила, что на месте происшествия работают службы ГСЧС, полиции и медики. Также в спасательных работах помогают местные жители.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец подчеркнул, что было два попадания крылатых ракет РФ в Умани: в жилой дом и складские здания.

"Последствия выясняем. На месте работают все службы. Воздушная тревога продолжается", – отметил он.

По словам чиновника, по состоянию на 06:20 известно, что в результате ракетной атаки РФ по Умани пять человек получили ранения. Все они госпитализированы.

В сети распространили кадры с места прилета. На них видна охваченная огнем и дымом многоэтажка.

Часть одного из подъездов жилого дома разрушена, в остальных – выбиты окна и балконные рамы. Под подъездами лежат кирпичи и обломки перекрытия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 28 апреля, Россия устроили новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 04:00 взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве и Киеве, где работала ПВО.

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