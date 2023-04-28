Момент удара по многоэтажке в Умани попал на видео: под завалами остаются люди

Момент попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани утром 28 апреля попал на видео. На кадрах видна сильная вспышка и поднявшееся в небо облако дыма.

Видео дня

Видео, снятое очевидцами, опубликовал местный Telegram-канал. Разбор завалов на месте происшествия продолжается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Сейчас известно уже о 10 погибших мирных жителях. Еще 17 человек пострадали, из которых 9 – госпитализированы. Спасательная операция продолжается.

Напомним: на очередной акт российского террора в Умани уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил военное преступление страны-агрессора и призвал мир дать справедливый ответ России. Также глава государства поблагодарил защитников, спасателей и всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, а также выразил соболезнования родным жертв военных преступников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал мир "перекрыть кислород" россиянам. Санкции должны относиться к тем странам, которые помогают государству-террористу России покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений;

– украинский телеведущий Владимир Остапчук эмоционально отреагировал на ракетный удар России по его родному городу Умань Черкасской области. По словам артиста, террористы попали в дом в районе, где он много лет жил.

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