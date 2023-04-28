'Должны перекрыть кислород': у Зеленского призвали Запад усилить санкции против России после ракетного удара оккупантов по Умани

Мир должен "перекрыть кислород" россиянам. Санкции должны относиться к тем странам, которые помогают государству-террористу России покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после ракетного удара, который под утро 28 апреля российские террористы нанесли по многоэтажке в Умани Черкасской области. Он отметил, что военные преступники действовали своим привычным почерком – осуществили обстрел тогда, когда гражданские люди спали.

Предварительно, по данным Ермака, 21 ракета из 23, которыми били по Украине, была сбита.

Напомним: в результате ракетного удара по Умани был разрушен целый подъезд многоэтажки, где вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. Из-за действий страны-агрессора погибли трое и пострадали пять человек.

После 07:00 министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что этой ночью российские военные преступники убили троих украинцев в Умани, еще восемь человек пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 28 апреля, совершив ракетную атаку по Украине, российские террористы убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком в Днепре. Попадание было в частный сектор, есть разрушения и пострадавшие;

– защитники украинского неба к утру 28 апреля сбили 21 российскую крылатую ракету и два беспилотника, которыми Россия атаковала ряд регионов. Всего враг осуществил 23 пуска ракет разного базирования.

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