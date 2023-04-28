В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Под утро 28 апреля 2023 года в Киеве прозвучала серия взрывов. Перед этим в столице и других областях была объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В КГВА подтвердили работу ПВО.

По данным мониторинговых источников, осуществлены пуски ракет Х-101/555 из нескольких стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

По состоянию на 04:22 воздушная тревога объявлена по территории всей Украины.

В Telegram-канале Киевской городской военной администрации подтвердили работу ПВО.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", – написали в КГВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу вечером, 22 апреля, российские оккупационные войска снова атаковали Харьковщину ракетами. В областном центре прогремели взрывы. Позже стало известно, что с территории РФ обстреляли Харьков и Харьковский район – зафиксировано не менее пяти прилетов.

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