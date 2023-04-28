Среди погибших в результате ракетного удара РФ по Умани – маленький ребенок: в городе объявлен траур. Фото

В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Умани погиб ребенок. Малышу было примерно 3-4 года.

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Об этом сообщила советница главы ОП Дарья Заривна. Общее количество погибших в Умани выросло до 10, отметил министр внутренних дел Игорь Клименко. В городе объявлен трехдневный траур и отменены все развлекательные мероприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также Клименко уточнил, что российская ракета попала в первый подъезд дома, в котором, по предварительным данным, проживало 109 человек в 46 квартирах – из которых 27 полностью уничтожены. Разбор завалов приблизительно займет одни сутки. Пока известно о 10 погибших, из них 9 достали из-под завалов, 1 умер в больнице.

Напомним: в сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани утром 28 апреля. На кадрах видна сильная вспышка и поднявшееся в небо облако дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на ракетный удар в Умани уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил военное преступление страны-агрессора и призвал мир дать справедливый ответ России;

– руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал мир "перекрыть кислород" россиянам, а также применить санкции к странам, помогающим государству-террористу России покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений.

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