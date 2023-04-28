Войска РФ применили новую тактику ракетных ударов – объяснение экспертов ISW

Российские войска начали использовать новую тактику ракетных ударов. Она позволяет усложнить задачу украинским силам ПВО, в результате чего большинство ракет остается необнаруженными.

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Об этом сообщает отчет ISW. Именно такой удар был нанесен по городу Николаев.

Вчера, 27 апреля, Николаев был атакован четырьмя ракетами "Калибр" из России. Ракеты были запущены с использованием различных тактик – изменение траектории, разная высота запуска и использование особенностей местности, чтобы снизить вероятность их обнаружения украинскими системами ПВО.

Министерство обороны РФ признало, что был нанесен "высокоточный ракетный удар морского базирования".

Ранее аналитики ISW пришли к выводу, что российская операция по уничтожению единой энергетической инфраструктуры Украины была окончательно провалена, и что военные РФ, вероятно, отказались от дальнейших попыток.

По мнению аналитиков, российские военные сохранили способность возобновить свою ракетную кампанию, если они захотят, и могут применять новые тактики, чтобы более эффективно сохранять свои запасы высокоточных ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 27 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Николаев крылатыми ракетами "Калибр". В результате теракта, один человек погиб, еще 23 получили ранения, в том числе, один ребенок.

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