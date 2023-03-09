Войска РФ массировано атаковали Украину ''шахедами'' и ракетами, прогремели взрывы: что известно

В ночь на четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

Видео дня

По всей стране была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Об опасности, в частности, сообщали в Киевской областной военной администрации.

"Угроза воздушной атаки. Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги", – было сказано в сообщении.

Около 3:30 в Днепре прогремел громкий взрыв, который слышали в разных районах города, сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Впоследствии серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов. В ОВА призвали жителей оставаться в укрытиях.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – написал глава ОВА Синегубов.

Также сообщения о звуках взрывов поступали из Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Киевской областей.

Официальную информацию об атаке впоследствии должны предоставить ОВА и Воздушные силы ВСУ.

Дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!