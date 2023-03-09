Оккупанты ночью запустили по Украине 81 ракету: силы ПВО сбили 34 из 48 крылатых ракет

Украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и четыре дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. Всего враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.

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Есть несколько прилетов, которые повлекли за собой разрушение и гибель людей. Об этом информирует Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Этой ночью враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Совершил 81 пуск ракет разного базирования", – говорится в сообщении.

В частности, защитники насчитали:

– 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

– 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

– 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

– 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

– 8 пусков управляемых авиационных ракет, в том числе две Х-31П, шесть – X-59;

– 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, оккупанты запустили по регионам Украины восемь ударных БПЛА иранского производства Shahed-136/131.

"Силами и средствами Воздушных сил 3СУ во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожено 34, а также четыре БПЛА Shahed-136/131", – подчеркнули у Залужного.

Также известно, что в результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли целей.

Перед этим спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты осуществили две волны атак и целились в объекты критической инфраструктуры. По ее словам, только южные силы ПВО сбили 19 воздушных целей – объектов, которыми Россия атаковала наши регионы ночью 9 марта. В частности, было обезврежено 18 ракет и беспилотник врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, с ночи 9 марта Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед" и ракетами, из-за чего есть попадания в энергообъекты, пострадавшие и погибшие. В частности, известно о прилетах в Одесской области, Харькове, Киеве, Житомире, падении ракеты и гибели из-за этого людей на Львовщине, а также о полном обесточивании Запорожской АЭС.

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