Воины ВСУ ликвидировали за сутки 560 оккупантов, уничтожено 7 танков и 14 артсистем

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 193,7 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 5 мая, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 560 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 7 танков, 14 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3717 танков, 7238 ББМ и 2992 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 552 единиц реактивных систем залпового огня и 306 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 308 самолетов, 294 вертолетов и 2554 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 947 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5936 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 375 – специальной техники.

Напомним, украинские защитники из подразделения аэроразведки "VOG-17" уничтожили командно-наблюдательный пункт российских захватчиков на одном из направлений. Для ликвидации оккупантов наши бойцы использовали боеприпас с посланием для россиян – на нем написали: "За Херсон".

Ранее сообщалось, что украинские воины, защищающие город-крепость Бахмут, продолжают наносить потери наемникам из ЧВК "Вагнер". В частности, они взорвали склады боеприпасов захватчиков на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители страны-агрессора России, которая напала на Украину, начали прозревать, что российских мужчин отправляют на передовую "на убой". Жена одного из мобиков пожаловалась, что военное руководство РФ не собирается возвращать своих оккупантов домой.

К слову, в оккупационной армии России военное командование принимает решение возвращать на фронт в Украину даже тех оккупантов, которые получили серьезные ранения. Жена одного солдата вражеской армии рассказала, что в часть вернули захватчика, которому оторвало половину руки.

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